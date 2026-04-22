今月15日、下松市で交通死亡事故が発生したことを受け、地元のボランティアなどがドライバーに安全運転を呼びかけました。「いまキャンペーンを行っています。安全運転に十分に注意してください。」交通事故防止に向けたキャンペーンが行われたのは下松市の国道2号沿いにある「花岡パーキング」で、下松交通安全協会や市の連合婦人会、警察などおよそ20人が集まりました。キャンペーンは今月15日、