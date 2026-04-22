ことしのゴールデンウイークは、最大12連休となります。一方で、気になるのがイラン情勢による原油高騰の影響です。 車で出かける際に必要なガソリンなどの燃料は、イラン情勢による原油価格の高騰で、国の補助金はあるものの大きな影響を受けています。 石油情報センターによりますと、20日時点の福岡県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり170.4円と、前の週より0.8円値