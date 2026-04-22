道路の両側にそそり立つ雪の壁。5か月ぶりに開通した「志賀草津高原ルート」です。雪の回廊を含む、長野県山ノ内町の陽坂ゲートから群馬県草津町の天狗山ゲートまでの23.1キロの区間が冬の間、閉鎖されていましたが、22日に解除されました。ただ、草津白根山の噴火警戒レベルが「2」のため、群馬県内の一部区間は通行止めとなっています。午前10時前、陽坂ゲートの入り口には県内外から訪れた車やバイクな