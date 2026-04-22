【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開 任天堂代表取締役フェロー・宮本茂氏 4月24日、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の一般公開が日本国内でも行なわれる。 映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂を代表するゲー