岡山市役所 岡山市の飲食店で食中毒が発生し、岡山市保健所は3日間の営業停止処分としました。 食中毒が発生したのは、岡山市中区神下の飲食店「焼肉296（ふくろう）」です。 岡山市保健所によりますと、4月17日、利用客から「4月12日に市内飲食店で会食した後、十数名が体調不良になった」と保健所に通報がありました。 保健所が調べたところ、食事をした1グループ35人のうち21人が、下痢や腹痛、頭痛など食中