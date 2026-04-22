平塚競輪の新イメージキャラクター中田花奈（31）が22日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。5月1日から6日まで同競輪場で行われるG1「第80回日本選手権競輪」の魅力をアピールした。S級S班の吉田拓矢（茨城）、真杉匠（栃木）、郡司浩平（神奈川）、寺崎浩平（福井）、古性優作（大阪）ら強豪が集結する。注目の“競輪ダービー”に向け、中田は「地元の郡司選手や松井宏佑選手に注目しています」ときっぱり。自