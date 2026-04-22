未明のコインパーキングで面識のない女性の車に乗り込み、車を発進させ「刃物を持っている」と脅して体を触った上、走る車から飛び降りた女性にケガをさせたとして、福岡市の35歳の会社員の男が逮捕されました。わいせつ略取、監禁致傷、不同意わいせつ致傷、窃盗の疑いで4月22日に逮捕されたのは、福岡市東区の会社員、江頭潤容疑者（35）です。警察によりますと、江頭容疑者は4月19日午前4時45分ごろ、福岡市東区のコイン