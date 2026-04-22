未明のコインパーキングで面識のない女性の車に乗り込み、車を発進させ「刃物を持っている」と脅して体を触った上、走る車から飛び降りた女性にケガをさせたとして、福岡市の35歳の会社員の男が逮捕されました。



わいせつ略取、監禁致傷、不同意わいせつ致傷、窃盗の疑いで4月22日に逮捕されたのは、福岡市東区の会社員、江頭潤容疑者（35）です。



警察によりますと、江頭容疑者は4月19日午前4時45分ごろ、福岡市東区のコインパーキングで、面識のない30代の女性が乗っていた駐車中の軽乗用車に乗り込み、運転席にいた女性を助手席に追いやり、車を発進させた上、「刃物を持っているから」と脅し、女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。





さらに、女性が走行中の車から飛び降りて脱出することを余儀なくさせ、腕にケガをさせた疑いも持たれています。女性は脱出後、近くにいた人に助けを求め、警察に通報しました。江頭容疑者は道を尋ねるようなそぶりで、車に乗っていた女性に近づいたとみられています。そのまま車を盗んだ疑いも持たれていて、防犯カメラなどの捜査で関与が浮上しました。警察の取り調べに対し、おおむね容疑を認めていて「女性を見てスイッチが入って性的欲求が爆発した」などと話しているということです。