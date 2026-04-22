【10000系「ニューレッドアロー」】 2028年度 運行開始予定 西武鉄道は、同社新宿線で運行している10000系「ニューレッドアロー」1編成をリニューアルして西武新宿駅～本川越駅間を結ぶ観光特急として2028年度に運行開始する。車両デザインは「機動戦士ガンダム」などのメカニックデザインを手掛けた大河原邦男氏が担当する。 「ニューレッドアロ&