◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天は２２日、日本ハム戦のスタメンを発表した。現在チームは首位のソフトバンクとオリックスを０・５ゲーム差で追いかけている。首位の両チームが敗れ、楽天が勝利すれば、２試合以上消化時点では２０２２年６月２３日以来１３９８日ぶりとなる単独首位に浮上する。２連敗中のチームは連敗ストップへ打線を組み替えた。１軍昇格のボイト内野手を「３番・ＤＨ」