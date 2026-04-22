「JASRAC」のロゴ著作権を持つ楽曲が、日本テレビの番組で使われたと虚偽報告し、日本音楽著作権協会（JASRAC）から使用料をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は22日、詐欺の疑いで、音楽出版社元代表取締役井上研一容疑者（59）＝千葉市美浜区＝を逮捕した。同課によると、容疑者は2019年9月〜20年6月に計約3400万円を詐取したとみられる。JASRACは作曲者や音楽出版社などから著作権の管理を委託され、使用料を利用者から集