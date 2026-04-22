神戸メリケンパーク（兵庫県神戸市）では5月2〜6日の各日10〜17時に、人気イベントが集結する「メリケンわんだーパーク2026春」が開催される。入場は無料。●5月2日から6日までの5日間「メリケンわんだーパーク2026春」では、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」、愛犬と買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、子どもが遊んで学べる「わんだーキッズパーク」といっ