今年のGWは神戸「メリケンパーク」に 人気イベントが大集合！
神戸メリケンパーク（兵庫県神戸市）では5月2〜6日の各日10〜17時に、人気イベントが集結する「メリケンわんだーパーク2026春」が開催される。入場は無料。
「メリケンわんだーパーク2026春」では、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」、愛犬と買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、子どもが遊んで学べる「わんだーキッズパーク」といった、多彩なイベントが日替わりで開催される。
「ワールドグルメサミット」（全日程開催）には、多彩なワールドグルメを楽しめるキッチンカーが、各日30店舗出店する。
「ハンドメイドEXPO」（全日程開催）には、全国のハンドメイド作家が日替わり出展し、世界に1つだけの作品と出会える。
5月2日〜4日に開催される「わんわんマルシェ」は、各日150ブース以上が出店する関西最大級のドッグマルシェで、愛犬とともに買い物や体験を満喫できる。
あわせて、5月3日・4日にはプロドッグトレーナーのサポート付きで安心して楽しめる「20mドッグラン」が開設されるほか、5月2〜4日には引退犬たちとふれあえる譲渡会「ベテランドッグギャザリング」も行われる。また、5月4日・5日には「KOBEメリケンパーク五月祭2026」として、ストライダージャパン公認レースとなる「ストライダーエンジョイカップ」が開催される。
5月5日・6日には、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」が開催され、コスプレ・痛車展示・コスパフォに加えて、2026年はキッズディスコが初登場する。
さらに、会場には子どもが夢中で楽しめる「わんだーキッズパーク」が開設される。
「わんだーキッズパーク」には、大型エア遊具で遊べる「ふわふわキッズランド」（全日程開催）、大きなボールの中に入って芝生を転がる不思議な体験を楽しめる「バブルボール」（5月2日・6日開催）、廃材を活用した遊具やワークショップで楽しく学べる「NOBY the toy store」（全日程開催）、小動物や昆虫とふれあい・観察・餌やりを体験可能な「いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -」（全日程開催）、東大阪の町工場「MACHICOCO」による本格ものづくり体験「町工場ワークショップ」（全日程開催）、オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを走らせられる「ミニ四駆ワークショップ」（5月5日・6日）が登場する。
●5月2日から6日までの5日間
「メリケンわんだーパーク2026春」では、世界のグルメが集まる「ワールドグルメサミット」、愛犬と買い物を楽しめる「わんわんマルシェ」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、子どもが遊んで学べる「わんだーキッズパーク」といった、多彩なイベントが日替わりで開催される。
「ハンドメイドEXPO」（全日程開催）には、全国のハンドメイド作家が日替わり出展し、世界に1つだけの作品と出会える。
5月2日〜4日に開催される「わんわんマルシェ」は、各日150ブース以上が出店する関西最大級のドッグマルシェで、愛犬とともに買い物や体験を満喫できる。
あわせて、5月3日・4日にはプロドッグトレーナーのサポート付きで安心して楽しめる「20mドッグラン」が開設されるほか、5月2〜4日には引退犬たちとふれあえる譲渡会「ベテランドッグギャザリング」も行われる。また、5月4日・5日には「KOBEメリケンパーク五月祭2026」として、ストライダージャパン公認レースとなる「ストライダーエンジョイカップ」が開催される。
5月5日・6日には、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」が開催され、コスプレ・痛車展示・コスパフォに加えて、2026年はキッズディスコが初登場する。
さらに、会場には子どもが夢中で楽しめる「わんだーキッズパーク」が開設される。
「わんだーキッズパーク」には、大型エア遊具で遊べる「ふわふわキッズランド」（全日程開催）、大きなボールの中に入って芝生を転がる不思議な体験を楽しめる「バブルボール」（5月2日・6日開催）、廃材を活用した遊具やワークショップで楽しく学べる「NOBY the toy store」（全日程開催）、小動物や昆虫とふれあい・観察・餌やりを体験可能な「いきものふれあい展 - ぜんぶさわれるいきものヒーローズ -」（全日程開催）、東大阪の町工場「MACHICOCO」による本格ものづくり体験「町工場ワークショップ」（全日程開催）、オリジナルミニ四駆を作って超特大コースを走らせられる「ミニ四駆ワークショップ」（5月5日・6日）が登場する。