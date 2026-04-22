メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県警の新しい警察ヘリコプターが、県営名古屋空港でお披露目されました。 22日にお披露目されたのは、2024年に引退した警察ヘリ「あさやけ2号」の後継で、4月から運用が始まる「ラプター」です。 パトカーを思わせる白黒のデザインになっています。 「愛知県の鳥」であるコノハズクが猛禽類で、猛禽類を意味する英語が「ラプター」であることから、その