第29回釜山国際画映画祭ミッドナイトパッション部門に正式出品された韓国映画『Ghost Train（英題）』が、『怪速急行■■行き』の邦題で7月31日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開が決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：ホラー漫画家・伊藤潤二の13作品がオムニバス形式で実写ドラマ化主題歌はIVEが担当 本作は、韓国で約1,200万人を動員した『破墓／パミョ』