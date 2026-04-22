資料快速マリンライナー JR四国は22日、ゴールデンウィーク（2026年４月24日～5月6日）直前の予約状況を発表しました。 期間中の指定席は約７万1000席に対して予約率は32.7％にとどまっています。下りのピークは5月2日で予約率は51.2％です。特急しおかぜは59.2％、南風は62.7％、うずしおは32.4％、快速マリンライナーは68.8％となっています。 上りのピークは5月5日で予