岡山労働基準監督署 岡山労働基準監督署は22日、従業員1人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、岡山市北区のペットの火葬・葬儀などを行う会社の代表取締役の男（57）を最低賃金法違反の疑いで岡山地方検察庁に書類送検しました。 岡山労働基準監督署によりますと、男は2025年3月11日から4月11日までの定期賃金（約9万円）を、所定支払日に当時の岡山県最低賃金（時間額982円）以上の金額で支払わなかった疑いが持たれ