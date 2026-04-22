4月にスタートした連続ドラマのなかで、ひと際高い注目を集めている作品がある。日本テレビ系で水曜夜10時から放送されている『月夜行路―答えは名作の中に―』だ。原作は同名のミステリー小説で、女優の波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める。「今季のドラマのなかで、『月夜行路』のTVerのお気に入り登録数は59.6万（4月22日時点、以下同）で、ドラマでは『孤独のグルメ』（テレビ東京系）の83.9万に次いで2位。TBS日曜劇場『