青切符制度を正しく知ってもらおうと、「大人のための自転車交通ルール教室」が18日、熊本市でありました。4月から導入された自転車の青切符制度の周知が目的で熊本県警が主催し、普段から自転車を利用するおよそ40人が参加しました。青切符制度とは自転車の交通違反行為について悪質で危険な違反には反則金を課すものです。■熊本中央警察署 交通第一課 平粼新也企画係長「ながらスマホ、遮断機が下りている状況、警