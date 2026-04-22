北欧ブランド「moz（モズ）」のショッピングバッグが4月11日に発売されました。（写真）おしゃれなカラビナ付き♪【moz新作お買い物】普段使いによさそうなサイズ感と、持ち歩きのしやすさが魅力のバッグですよ♪ 実際に使ってみた感想を詳しくレビューしていきます。【北欧ブランドmoz】新作エコバッグを徹底レビューパッケージ表側 サイズ・素材・種類をチェックmozの折りたためるショッピングバッグは、手のひらにおさまるサイ