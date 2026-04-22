セブン限定「北欧mozバッグ」が便利すぎ！独特のフォルムが使いやすさの秘密♪実物レビュー

北欧ブランド「moz（モズ）」のショッピングバッグが4月11日に発売されました。

（写真）おしゃれなカラビナ付き♪【moz新作お買い物】

普段使いによさそうなサイズ感と、持ち歩きのしやすさが魅力のバッグですよ♪ 実際に使ってみた感想を詳しくレビューしていきます。

【北欧ブランドmoz】新作エコバッグを徹底レビュー

パッケージ表側

サイズ・素材・種類をチェック

mozの折りたためるショッピングバッグは、手のひらにおさまるサイズ感で販売されています。

カラーは「SAKURA・OLIVE・BLACK」の3色展開で、今回はブラックをチョイスしました。

素材はポリエステル。一般的なエコバッグのように薄くシャカシャカとした素材の生地を使っています。

サイズはタテ32×ヨコ（上部42・底部35）×マチ18cmと、広げたときのサイズもコンパクト。スーパーでのまとめ買いにも活用できますが、どちらかというとコンビニでのちょっとした買い物にちょうどいいサイズ感という印象です。

mozのバッグと言えばこのエルクのロゴですよね。

でも今回のロゴはいつもとちょっと違うのに気づきましたか？

いつもならエルクとmozの文字が白いのですが、今回はふちどりだけのシンプルなデザインです。

付属のカラビナもかわいい♪

付属のカラビナに「moz SWEDEN」のロゴが入っています。細かいところだけどおしゃれでかわいいですね。

特にブラックのバッグだからモノトーンカラーで大人っぽい印象もありますよ♪

バッグにつけてキーホルダーのように持ち歩けば、バッグの中で場所を取りません。

独特のフォルムが使いやすさのポイント

一般的なエコバッグは持ち手から底部までストレートのフォルムのものが多いですが、このバッグはコンビニのお弁当に合わせてマチを広くとっているので独特の形をしています。

これにより開口部分が広くなってお弁当の出し入れがしやすくなり、約18Lという大容量を実現できているのですね。

実際にコンビニ弁当とペットボトルを入れてみました。マチが18cmもあるので、大きいサイズのお弁当もラクに入りましたし、傾くことなく持ち帰りできたので安定感も抜群です。

マジックテープ付きのフタがあるので、中身が飛び出る心配もありません。

これまでに、機能的で可愛いバッグを数多く販売してきたmoz。よくあるショッピングバッグと同じかと思いきや、随所にmozらしさがあるアイテムに仕上がっていると感じました。

今回ご紹介したmozのショッピングバッグは、宝島社公式HP・宝島チャンネルまたはセブンネットショッピング、セブンイレブン店舗で購入できますよ♪ ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

『moz SHOPPING BAG BOOK SPRING EDITION（BLACK）』

発売日：2026年4月11日

価格：2,189円(税込)

セブンネットショッピング、セブン‐イレブンでも販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります