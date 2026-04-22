徳島県阿南市では、田植えが最盛期を迎えています。 阿南市では4月に入って田植えが最盛期を迎え、周辺の山々に低いエンジンの音を響かせながら、田植え機が緑色の苗を植え付けていきます。 いま植えられているのは「コシヒカリ」で、2月にもみ蒔きされた田植え用の苗が15センチから18センチほどに育つと、約1週間かけて田植えを行います。 今年は寒暖差が大きい日が多かったため、苗を育てる温度の調整に苦労したとい