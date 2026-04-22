米レビューサイトのより、マイケル・ジャクソン伝記音楽映画『Michael／マイケル』スコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は90件、スコアは30%の“Bad”スタートとなっている。 https://www.rottentomatoes.com/m/michael SNSでのでは「完璧」「最高の音楽伝記映画」と絶賛評中心だったが、批評家による詳細なレビューでは、マイケル・ジャクソンを神聖視しすぎているとの指摘が目立つ。 マ