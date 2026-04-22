1983年に公開された映画「時をかける少女」の4Kデジタル修復版の先行上映会が21日、都内で行われ、「時を…」と、同作に並ぶ角川映画の代表作である「セーラー服と機関銃」（81年公開）の2作品が来年に舞台化されることが発表された。「時を…」で原田知世演じた芳山和子役を乃木坂46の小川彩（18）、「セーラー服」で薬師丸ひろ子が演じた星泉役を同・菅原咲月（20）が務める。ともに舞台単独初主演となる。原田、薬師丸とい