元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が21日、自身のインスタグラムとXを更新。雑誌のグラビアオフショットを投稿した。インスタグラムでは「ぷにぷにぷぅちゃん」と題し、バストを限界ギリギリまで露出した黄色基調の花柄ノンショルダーのビキニ水着ショットをアップ。ロングヘアをツインテールに束ねて「4月20日（月）発売ヤングキングBULLさんで表紙をつとめさせていただいていますそれと同時にデジタル写真集も発売中です」と報告