ブースでは物流のお悩み解決ソリューションを展示！住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年4月21日、同年5月14日から16日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される日本最大のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」にブースを出展すると発表しました。ブースはA-13で展開され、運送事業者向けの「ECO SMART PLAN（エコスマートプラン）、以下ESP）」という、安全運行や車両メンテナンスなどを管理するパッ