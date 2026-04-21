ブースでは物流のお悩み解決ソリューションを展示！

住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年4月21日、同年5月14日から16日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催される日本最大のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」にブースを出展すると発表しました。

ブースはA-13で展開され、運送事業者向けの「ECO SMART PLAN（エコスマートプラン）、以下ESP）」という、安全運行や車両メンテナンスなどを管理するパッケージプランを紹介するとのことです。

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同社によるとESPは、タイヤ交換や定期点検を一括管理するフルメンテナンス、車両状態をリアルタイムで可視化するデータソリューションなどを組み合わせたパッケージプランで、導入によってコスト最適化、業務効率化、安全性向上、環境負荷低減といった運送事業者の課題解決を総合的に支援できるとしています。

さらに、タイヤ、車両、路面の状態を検知する独自のセンシング技術「センシングコア」やサステナブル原材料の活用など、持続可能な物流の未来を見据えた先進技術も紹介するとのことです。