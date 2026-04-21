高校にできた長い列。鹿児島中央高校の食堂です。買い求めているのは、生徒と「そば茶屋吹上庵」が開発したオリジナルのおにぎりです。この取り組み、実は、国際的な食糧支援に繋がるものです。どんな取り組みなんでしょうか？鹿児島市加治屋町の鹿児島中央高校。昼どき、学食に行列ができました。（内田直之キャスター）「飛ぶように売れています。おにぎりが次々と売れていきます。長い列ができました。あっという間に