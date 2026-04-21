20日夕方、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生し、岩手県内で最大80センチの津波を観測しました。山形県内では酒田市などで震度4を記録し、山形新幹線は一時、全線で運転を見合わせ、ダイヤが大きく乱れました。三陸沖を震源とする地震は20日午後4時53分ごろに、発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは7.7、震源の深さは19キロです。青森県階上町で震度5強の強い揺れを観測し、北海道から岩手の太平洋側に