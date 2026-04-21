スーパーマーケット「ロピア」などを展開するOIC（オイシー）グループのタイシステムは、都市型BBQ場「グリルピア ヨドバシ池袋」を4月25日にオープンする。首都圏エリアでは「グリルピア ひらつかシーテラス」「グリルピア AQUA CITY ODAIBA」（4月24日オープン）に続く3施設目。●首都圏有数のターミナル駅の屋上でBBQが楽しめる！グリルピア ヨドバシ池袋は、「池袋ロフト」などが入居する池袋駅直結の商業施設「ヨドバシHD