メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の海岸で、県の準絶滅危惧種に指定されている、「イワタイゲキ」の花が見頃を迎えています。 「イワタイゲキ」は、関東から南の沿岸部に自生する植物で、岩の隙間から茎を伸ばし黄緑色の花を咲かせます。 熊野市の井内浦海岸は、県内でも数少ないイワタイゲキの群生地で、3月下旬頃から咲きはじめ、いま見頃を迎えています。 イワタイゲキは海岸の開発などによって全国的