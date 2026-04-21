21日の静岡県内は、冷たい飲み物が恋しくなるような、初夏の陽気となりました。気温はどこまで上がったのでしょうか。（佐藤 優里 アナウンサー）「手元の気温計は25℃と、体感に近い数字となっています。ジャケットを羽織ると汗ばむ陽気となっています」気象台によりますと、川根本町で26.2℃。牧之原市で26℃。三島で25.4℃など、21日の静岡県内は6月並の気温になる地点や、2026年最高気温を記録する地点もありました。初