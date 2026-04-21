◇MLB カブス 5-1 フィリーズ(日本時間21日、リグリー・フィールド)全チームが勝ち越しているナ・リーグ中地区で、カブスが6連勝を挙げ、2位タイに浮上しました。この日、カブスはフィリーズとの3連戦初戦に臨み、2回にダンスビー・スワンソン選手の5号3ランなど序盤からリード。3回までに5得点し優勢に進めます。一方、投げては先発のコリン・レイ投手が7回途中1失点と好投。そのままリードを守り切り勝利を手にしました。これで