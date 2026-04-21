６連敗中の浦和は２１日、さいたま市内で公開練習を行った。前節は首位・鹿島に敗れ、百年構想リーグはＥＡＳＴ（東地区）の７位に後退。苦しいチーム状況の中で、次節２５日は９位に沈む横浜Ｍをホームに迎える一戦となる。練習前はマチェイ・スコルジャ監督が選手、スタッフを集め、円陣で約５分間のミーティングを行った。ＰＫ負け２試合を含むとはいえ、通常のシーズンであれば監督の去就問題に発展しても不思議ではない６