◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（4月21日、長野）巨人の泉口友汰選手の顔付近にフリー打撃で打ったボールが当たり、泉口選手が担架で運ばれる事案が起こりました。泉口選手は救急搬送されました。この日は中日と長野のオリンピックスタジアムで試合予定。泉口選手の容体が心配されます。