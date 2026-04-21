21日正午まえ、東京・文京区にある東京ドームシティで、アトラクションの点検作業中に作業員が挟まれる事故があり、救出活動が続けられています。警視庁などによりますと21日正午まえ、文京区後楽にある「東京ドームシティアトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」で、「遊具に体が挟まれている」と119番通報がありました。挟まれたのは、「フライングバルーン」の点検作業をしていた作業員で、現在も警視庁や東京消防庁が