任期満了に伴う三種町の町長選挙が告示され、３期目を目指す現職の田川政幸さん（54）が立候補を届け出ました。 再選を目指す田川さんは、３期目の公約としてデジタル施策の推進を図り町民サービス を向上させることや、森岳温泉の活性化を含む観光産業の振興などを掲げています。 【田川氏】 「町民の皆さんが便利な機材・システムだとわかってもらえるようなデジタル、ＤＸ推進を目指していきたい」 立候補