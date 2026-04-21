21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で「戦車が暴発した」と通報があり、隊員4人が搬送されました。3人が死亡、1人がけがをしたということです。日田玖珠広域消防本部によりますと、21日午前8時40分ごろ、自衛隊から「日出生台演習場内の射撃訓練中に戦車が暴発した。負傷者が4人いる」と119番通報がありました。45歳の男性と28歳の男性がその場で死亡が確認され、32歳の男性が心肺停止の状態で搬送されたということ