人気YouTuberのヒカキン（HIKAKIN）さんが手がけたブランド麦茶「ONICHA」が2026年4月21日朝7時、全国のセブン‐イレブン店舗で発売された。SNSでは、さっそく商品を手に入れたというユーザーからの投稿が相次いでいる。「『これがいい！』ってワクワクして手に取りたくなる麦茶があったら」「ONICHA」をめぐっては、約1週間にわたる手の込んだプロモーションも話題となった。ヒカキンさんは3月28日から黒い画面に波の音のみが流れ