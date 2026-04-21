人気YouTuberのヒカキン（HIKAKIN）さんが手がけたブランド麦茶「ONICHA」が2026年4月21日朝7時、全国のセブン‐イレブン店舗で発売された。

SNSでは、さっそく商品を手に入れたというユーザーからの投稿が相次いでいる。

「『これがいい！』ってワクワクして手に取りたくなる麦茶があったら」

「ONICHA」をめぐっては、約1週間にわたる手の込んだプロモーションも話題となった。ヒカキンさんは3月28日から黒い画面に波の音のみが流れるYouTube生配信を開始し、ファンから心配の声が上がる事態に。

5日に公開された動画で、新たに麦茶のブランド「ONICHA」の立ち上げを発表。CGを駆使した壮大な映像とともに、麦茶を飲み「日本の麦茶、変えるぞー！」と宣言した。

「地味で主役ではなかった麦茶を、シンプルでかわいいデザインと楽しい企画でイケてる飲み物に！！」とし、大ヒットしたカップラーメン「みそきん」の次に「麦茶」のプロデュースを選んだ理由については、娘の存在があったと明かした。

「子供の目を引くものに関しては正直ジュースが圧倒的に強い。でも親としては、健康的で安心な飲み物を選んでほしい」との思いから、「もし、みんなが飲み物を選ぶ時に、『これがいい！』ってワクワクして手に取りたくなる麦茶があったら。 そんな未来を作りたいと思った」と語っていた。

「ONICHA普通に買えたし、普通に麦茶だな」

21日朝7時の発売開始後、SNSでは「セブン行ったらオニチャあった！」「セブンイレブンで売ってたから買った 買えただけでもう嬉しい」など、購入報告が相次いだ。

飲み口のよさに言及する声が多く、「ONICHA（おにちゃ）買えた！！ 今まで飲んだペットボトル麦茶の中で断トツで飲みやすい！！ これから暑くなってくるなか ちょうどいいね〜〜」「onicha飲んでみたけど、すごく口触りが柔らかくてびっくりした 清涼感あって飲みやすくておいしい」といった、ポジティブなレビューもみられる。

一方、Xでは「普通の麦茶」がトレンド入りしている。

「ONICHA普通に買えたし、普通に麦茶だな...苦味が残らないスッキリ仕立てな感じ」「HIKAKINのおにちゃ、味は驚くほど普通の麦茶。飲んでない人は『普通の麦茶』を想像して。その想像、多分合ってるから」など、肩透かしだったとの声もある。

「麦茶でも違いがあるのは分かるが、その、なんだ、差別化して飲まないといけないほどこだわらないといけないジャンルの飲み物ではない、というか。リピーターつくのだろうか」など、「麦茶」というジャンルでの差別化の難しさに触れる意見もあった。

転売に「送料とか考えたら手元に一体いくら残るのやら...」

フリマアプリ「メルカリ」では、すでに販売価格より高値での出品も行われており、同日11時30分時点で売り切れとなっている商品もある。「みそきん」とセットで販売していたり、ラベル裏に印刷された「鬼みくじ」のみを販売しているケースもあった。

SNSでは、「ヒカキンのonicha転売されとるけど、そんなに入手しにくいもんなんか？ みそきんは既に何回も再販してるし発売当初に比べればかなり手に入りやすい気するし」「ONICHAは転売されないだろうと思ってたら結構出品されてる。送料とか考えたら手元に一体いくら残るのやら...」など、あきれる声も上がっている。