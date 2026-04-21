女優の松田美由紀（６４）が、移住を検討している島を訪れた様子をアップした。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「宮古島に、土地を探しにふらっと行きました。終の住処（すみか）？（笑）」と投稿。大自然のなかを歩く姿などを披露した。「宮古島は不動産が、めちゃくちゃ高くて、ワンルームは東京より高かったりします。しかし、宮古島に恋しています」と、大好きな場所だという。「自然も人も素晴らしい。毎日こ