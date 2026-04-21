世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした藤井 風（Fujii Kaze）。出演したMojaveステージに集結したおよそ1万8000人のオーディエンスを前に、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示したステージとなった。【ライブ写真多数】『Coachella 2026』で圧巻ステージを見せた藤井 風そんな藤井が開催するワールドツアー