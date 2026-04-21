ローソンは4月21日より、淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりとした食感が特長の生ドーナツ3品を、近畿エリアの「ローソン」にて販売している。ローソン「生ドーナツ(プレーン)淡路島産牛乳使用」「生ドーナツ(プレーン)淡路島産牛乳使用」(151円)は、生地に淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりした食感が特長の生ドーナツ。ドーナツの表面に粉糖をまぶしている。ローソン「生ドーナツ(カスタードホイップ) 淡路島産