現役アナウンサーが婚活プログラムへの参加を親友に報告し、「付き合うと面倒、結婚の方が合ってる」と指摘される場面があった。【映像】「付き合うと面倒」 指摘された西澤アナの反応4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚