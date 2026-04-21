青森県で20日に発生した震度5強の地震による、物流の影響が続いています。フェリーや鉄道の運休や遅れがあることから、配送に遅れが生じているということです。ヤマト運輸では、午前8時時点で、北海道、東北地方から全国への荷物、信越地方、関東地方、中部地方から北海道への荷物の配送に遅れが生じているということです。佐川急便では、午前8時時点で北海道全域と、青森県・岩手県の一部地域で配送に遅れが発生しているとしてい