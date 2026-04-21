米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】原英莉花の2026年クラブセッティング同大会は3日目に、突如、賞金が100万ドル上乗せされることが発表され、総額475万ドル（約7億5300万円）になった。プレーオフを制し優勝したハナ・グリーン（オーストラリア）は、71万2500ドル（約1億1300万円）を獲得。これで今季総額を121万4178ドル（約1億9184万円）とし、ランキング1位に躍り出た。