ヘアアクセサリーを新調するなら、素材選びを意識して鮮度を高めるのがオススメ。2026春夏のランウェイでも軽やかな動きを見せていたレースは、今っぽさを握るカギとなりそう。【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムにも、レース素材のヘアアクセサリーが続々と登場しています。ヘアアレンジが苦手でも使いやすい形状をしっかりチェックして。 少女のようなおめかしリボン 【3COI