全国的に航空管制のシステム障害が発生した影響で、４月２１日朝から新千歳空港発着の便に欠航や遅れが発生しています。影響が出ているのは全日空と日本航空です。国交省新千歳空港事務所によりますと、全国的に航空管制のシステム障害が発生した影響で、２１日朝から新千歳空港発着の便に欠航や遅れが発生しています。午前１０時時点で、全日空は羽田空港を結ぶ６便が欠航したほか、１０便に遅れが発生しています。日本航空は少な