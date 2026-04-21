2026年4月21日の『徹子の部屋』に池畑慎之介さんが登場。父との「葛藤」と「和解」について語ります。今回は「おひとり様」の暮らしを聞いた『婦人公論』2024年9月号の記事を再配信します。*****50年以上ひとり暮らしを続ける、おひとり様のベテラン・池畑慎之介さんは、自宅の居心地のよさをなにより大事にしているそうです。賃貸物件を転々としていた時期もありましたが、今は老後を見据え、工夫を凝らした一軒家を建て、自由な