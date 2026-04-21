ドジャースのブランドン・ゴームズGMが佐々木朗希投手（24）のクローザー転向に否定的な考え方を示した。20日（日本時間21日）、MLB記者歴20年超のオレンジカウンティー・レジスター紙の名物記者ビル・プランケット氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。プランケット氏は「ゴームズGMはディアスの不在中に佐々木朗希がクローザーの役割に戻る可能性があるかとの質問に対し、簡潔にこう答えた。『NO（いいえ）』」と記した。